Novos empreendimentos devem ter enterramento de fios em Porto Alegre, determina Melo

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) anunciou que deverá condicionar o licenciamento de novos empreendimentos ao enterramentos da rede de energia elétrica na Capital gaúcha. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (21) para atualizar a situação da cidade após o forte temporal da terça-feira (21) que, após cinco dias, ainda deixa milhares sem luz e água. Após um evento climático que chegou a deixar 1,2 milhão de habitantes sem energia, Melo anunciou que deve iniciar o enterramento da rede elétrica da Capital: “Estou determinando o início de enterrar fios em Porto Alegre. Vai resolver da noite para o dia? Daqui a dois meses? Daqui a dois anos? Não. Mas vamos começar”.“Entre as árvores e os fios, eu fico com as árvores. Quero uma cidade arborizada e bonita”, disse o chefe do Executivo porto-alegrense. O primeiro passo é exigência em empreendimentos futuros. “A prefeitura tem o poder de licenciar loteamentos. Um empresário que vai fazer duas casas, entra com um processo de parcelamento do solo e depois vai na CEEE fazer seu licenciamento, o seu projeto para a rede elétrica. Vou determinar que só aprovaremos projetos se a CEEE der anuência para enterrar os fios daquele novo loteamento”, declarou o prefeito.O segundo passo seria a realização de uma Parceria Público-Privada (PPP) para enterrar a rede elétrica já existente em Porto Alegre. “Vamos criar uma PPP para enterrar fios da cidade. É um projeto que não é de hoje, não é do temporal, já vem há tempos. A palavra é começar. Se vou enterrar todos os fios? Não tem como fazer isso”, afirmou Melo.