Rio Grande do Sul tem 254 mil clientes sem energia mesmo após 65h do temporal

Mesmo após de cerca de 65 horas do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta última terça-feira (16), cerca de 254 mil clientes ainda estão sem energia elétrica em Porto Alegre e região metropolitana, no âmbito de atendimento da CEEE Equatorial e Porto Alegre.

Até o momento, não foi precisado pela empresa uma previsão para o retorno do serviço para todos os clientes. Conforme a última atualização dada pela Equatorial, às 11h da manhã, 81 mil clientes seguem sem fornecimento de energia. A situação, além da população em geral, atinge fornecimento de água, trânsito e hospitais.

Já a RGE, na sua última atualização, explica que ainda possuem 173 mil clientes sem energia. Destes, as regiões mais afetadas são da Região Metropolitana (118 mil), Vale do Rio Pardo (15 mil), Vale do Taquari (13 mil), Central (5 mil) e Vale do Sinos (5 mil). No pico do temporal, o desabastecimento chegou a atingir 714 mil clientes.

A companhia ressalta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores caídos sobre a rede elétrica. Nesses casos, deve-se acionar a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.