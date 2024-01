Passadas 65h do temporal, Porto Alegre segue com 122 cruzamentos com sinaleiras desligadas

A cidade de Porto Alegre continua com problemas no trânsito devido aos estragos causados pelos temporais na última terça-feira (16). Além dos bloqueios nas vias, o município segue com 122 cruzamentos com semáforos fora de operação devido à falta de energia. Desses, 68 já foram restabelecidos.

Os principais eixos atingidos pela falta de sinalização são Sul e Leste, nas avenidas Ipiranga, Aparício Borges, Cruzeiro do Sul e Wenceslau Escobar, de acordo com informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Além dos semáforos desativados, a EPTC esclarece que a cidade ainda tem 139 ocorrências de bloqueios nas vias: 50 são bloqueios totais por queda de árvores, 12 por postes ou fios caídos e um por acúmulo de água, além de 76 bloqueios parciais.

Ainda, os transtornos demandaram mudanças no transporte público da cidade. Segundo a instituição, as linhas de ônibus 149.3, 176, 179, 263, 439, 610.2, 613.5, 621, 624, 627, 631, 654, 715.1, 721, 727, 731, B25, B51, B55, SD72, T2A estão com pequenos desvios.

A EPTC esclarece que equipes de fiscalização e manutenção elétrica foram enviadas para as regiões com maior risco de acidentes, para orientar a população e restabelecer a circulação. Mesmo assim, ressalta que é importante que a população informe as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização.

Confira abaixo a lista de bloqueios para toda a cidade:

Bloqueio total por acúmulo de água

Rua Voluntários Da Pátria, 4021

Bloqueio Total Por Árvore Na Via

Av. Amazonas, 1068

Av. Arroio Dos Padres, 241

Av. Gomes De Carvalho, 611

Av. Jose Gertum 671

Av. Lageado, 1088 X Av Guaporé

Estrada Costa Gama, 801

Estrada Joao Vedana, 600

Rua Ana Aurora Do Amaral Lisboa, 343

Rua Barao Do Gravatai, 395

Rua Batista Xavier, 294

Rua Capitao Pedro Werlang, 87

Rua Carlos Pessoa De Brum, 135

Rua Casemiro De Abreu, 1144

Rua Cel. Aristides X Rua Folha Da Tarde

Rua Dr. Alcides Cruz, 292 X Av. Protasio Alves

Rua Dr. Campos Velho, 1980 X Rua Florinha

Rua Evaristo Da Veiga X Rua Dr. Lossio

Rua Fernandes Vieira, 129

Rua Graciano Camozzato, 288

Rua Guilherme Schell X Av. Prof Oscar Pereira

Rua Henrique Dias, 179

Rua Hoffmann, 251

Rua Humberto De Campos, 1082

Rua Itarare, 92

Rua Januario Scalzilli, 48

Rua Joao Mendes Ouriques, 147

Rua Jose Juliano, 187

Rua Leme X Pca. Senador Alberto Pasqualini

Rua Livramento X Av. Princesa Isabel

Rua Lourenco De Castro, 69

Rua Luiz Voelcker, 451

Rua Marechal Hermes, 559

Rua Marques Do Herval X Rua Cel. Bordini

Rua Matias Jose Bins X Rua Joao Paetzel

Rua Padre Mascarenhas, 665

Rua Paraiba X Av. Farrapos

Rua Pinheiro Machado, 246

Rua Prof. Joao De Souza Ribeiro X Rua Lima BarretoR

ua Prof. Xavier Simoes, 440

Rua Rio Dos Sinos, 65

Rua Sacadura Cabral X Rua Mariz e Barros

Rua São Luiz, 301

Rua São Manoel, 543

Rua Sepé Tiaraju, 1138

Rua Taquary, 707

Rua Teixeira De Freitas, 175

Rua Tomaz Flores, 350

Rua Upamaroti, 301

Rua Vilela Tavares X Rua Souza Reis

Rua Vitor Hugo, 369

Bloqueio Total Por Postes Ou Cabos Elétricos Na Via