Confira quais hospitais e unidades de saúde seguem com atendimentos prejudicados em Porto Alegre

Porto Alegre ainda segue com vários serviços de saúde restritos ou fechados devido à avarias estruturais e falta de energia e água causados pelo temporal que atingiu a cidade na última terça-feira (16).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em geral, locais sem energia também estarão sem abastecimento de água e com restrição de atendimento. Essa restrição significa que alguns atendimentos podem ficar prejudicados, mas nenhuma pessoa ficará sem atendimento, de acordo com a SMS.

O órgão informa que o Hospital Vila Nova, o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) e Pronto Atendimento em Saúde Mental (PESM) IAPI estão sem luz e sem água e com atendimento restrito.

Santa Casa também está sem água e não recebe pacientes cirúrgicos. Este hospital, juntamente com Vila Nova, cancelou procedimentos eletivos, aqueles sem caráter de urgência, agendados previamente.

Hospital Santa Ana está com restrição de atendimento porque um forro cedeu, pela umidade. A unidade de saúde mental masculina foi fechada e também há restrição no atendimento de exames ambulatoriais e ecografia.

Instituto de Cardiologia está com os serviços de ergometria suspensos devido também ao desabamento do teto no local. A previsão de normalização é segunda-feira (22).

A Unidade de Saúde (US) Floresta está fechada por questões sanitárias. Também estão fechados a Clínica da Família Diretor Pestana, por destelhamento, US Nonoai, também por razões sanitárias e US Santa Cecília, por queda de árvore.

No momento estão abertas 84 Unidades de Saúde em Porto Alegre, enquanto 46 estão abertas com restrições. Sete seguem sem energia elétrica e água, 34 somente sem energia e 14 somente sem água. Quatro delas operam em meia fase e 55 sem acesso à internet.