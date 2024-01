Rio Grande do Sul mantém alerta para fortes chuvas

O alerta para alto volume de chuvas e vento forte em todo o Rio Grande do Sul se estende para esta quarta-feira (17). De acordo com a MetSul Meteorologia, o Estado deve continuar enfrentando condições muito adversas ao longo do dia, principalmente até as 10h, o que pode provocar danos e causar muito impacto para a população, principalmente com a possibilidade de alagamentos e inundações repentinas.

Essa situação é causada por áreas de baixa pressão, que estão avançando pelo território gaúcho, trazendo consigo muita instabilidade. Com chuva em todas as regiões, o risco fica por conta da possibilidade dela se transformar em tempestade em alguns pontos. Além disso, também há possibilidade de temporais de vento se formarem em locais isolados, especialmente na primeira metade do dia.

Os altos volumes de precipitação não permitirão que o calor, típico do verão atinja o Estado. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima deve ficar na casa dos 25°C e os ventos podem chegar aos 60km/h.

Pensando em reduzir os estragos que essas chuvas podem causar, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, se reuniu com diversos órgãos na tarde de ontem para discutir as ações do município. Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não transite em locais sujeitos a inundações, enxurradas ou entre em alagamentos até a manhã desta quinta-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também voltou a publicar um aviso de grande perigo, nesta terça, para chuvas volumosas e rajadas de vento, que abrange todas regiões do Estado. O órgão prevê precipitações superiores a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Também há chance de grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

A recomendação do Inmet é de que se desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia; coloque-se documentos e objetos de valor em sacos plásticos, em caso de enxurrada; e em caso de situação de grande perigo confirmada, se procure abrigo e evite-se permanecer ao ar livre.

As regiões da Fronteira Oeste e da Serra gaúcha foram as primeiras atingidas por esse evento atmosférico. As chuvas fortes e ventos já foram registrados nesta terça nas cidades de Santana do Livramento, Bagé e Dom Pedrito, na Fronteira Oeste. Na Serra, cidades como Gramado e Nova Petrópolis também registram chuva. Em Santana do Livramento, o temporal já ocasionou quedas de árvores com atendimentos do Corpo de Bombeiros.

No começo da quinta, o Norte e o Nordeste do Estado ainda podem ter chuva forte e ocasionais temporais, mas o tempo melhora ao longo do dia com a presença do sol. Na sexta, deve ter sol, nuvens e chuva isolada pelo calor. No fim de semana, exceção de áreas mais ao Norte, o tempo firme deve predominar com sol e temperatura mais agradável.