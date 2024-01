Rio Grande do Sul deve ter chuvas de 100mm por dia e risco de inundações ao longo da semana

O estado do Rio Grande do sul deve ter chuva intensa pela maior parte da semana, chegando a 100mm/dia e com eventual queda de granizo e rajadas de vento de 70 a 100km/h, a partir dessa terça-feira (16). De acordo com alerta expedido pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul e MetSul Meteorologia. Os dias mais críticos serão terça e quarta-feira (17), e a previsão é que o clima chuvoso se estenda até quinta (18).

Enquanto na terça-feira terá sol e nuvens no começo do dia, espera-se um aumento de nebulosidade ao longo do dia com chuvas em algumas áreas durante a manhã. Da tarde para a noite, a chuva já atinge a maioria das áreas do estado, com temporais isolados de vento e granizo. Na segunda metade do dia a chuva pode ser muito intensa a extrema localmente, e acompanhada de vendavais que podem chegar perto de 100 Km/h, segundo a MetSul.

A Sala de Situação da Sema, por sua vez, cita ainda que situação atingirá as regiões de Campanha, sul, sudeste, centro, Região Metropolitana de Porto Alegre e litoral. Os volumes podem atingir, em média, 100 mm/dia, especialmente na parte sul do estado, acompanhados também de ventos intensos de 90 Km/h no litoral sul e médio.

Quarta-feira (17) também terá intensa instabilidade. Porto Alegre, inclusive, está entre as áreas de risco de muita chuva, segundo a empresa de meteorologia, que podem trazer novos alagamentos e inundações, além de temporais isolados de vento forte e granizo. A chuva nesse dia atingirá todas regiões gaúchas, com foco entre sul e o leste do estado.

A secretaria ainda relata que, além de temporais, há também risco de descargas elétricas, eventuais quedas de granizo e rajadas fortes de ventos na quarta-feira. A situação atingirá principalmente a Campanha, sul sudeste, centro, vales, região metropolitana e litoral. Os volumes podem passar dos 90mm/dia e os ventos podem ficar acima dos 80km/h.

A sexta-feira terá sol e nuvens, mas ainda com possibilidade de chuva localizada, principalmente na metade norte gaúcha. A tarde será de forte calor em parte do estado, com máximas elevadas no Oeste, no Centro e nos vale.

A situação ocorre, como explica a MetSul, por um sistema de tempestades associado a um centro de baixa pressão, que se desloca da Argentina e Uruguai para a Campanha e Sul gaúcho na segunda metade do dia desta terça-feira.

Orientações para a população

A Defesa Civil Municipal de Porto Alegre ainda emitiu uma alerta para a população diante da chuva volumosa entre esta terça-feira (16) e quinta-feira (18). A chuva prevista pelo órgão, de 30 a 60mm, pode ocasionar deslizamentos de terra, rolamento de blocos e detritos, corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

A Defesa Civil orienta que pessoas evitem transitar na rua durante o período, abriguem-se em local seguro, mantendo-se afastados de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias e não entrem em pontos de alagamento. Também é aconselhado observar alterações em encostas, e que se evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

O trecho de dois quilômetros da ciclovia da avenida Ipiranga, entre a Edvaldo Pereira Paiva e a João Pessoa, será bloqueado às 8h desta terça-feira (16) pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). A medida é preventiva e segue o protocolo que determina o fechamento da ciclovia em caso de possibilidade de chuvas ou evento climático em Porto Alegre. O trecho será reaberto 24 horas após o fim do alerta.

O órgão ainda orienta que, em caso de dúvidas e emergências, deve-se ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

até quinta-feira (18)