Chuva forte com vento já atinge a Fronteira-Oeste e a Serra Gaúcha

As regiões da Fronteira-Oeste e da Serra gaúcha já estão sendo atingidas no meio da tarde desta terça-feira (16) com as chuvas fortes com vento que devem avançar pelo Rio Grande do Sul durante o dia. Em Porto Alegre, o tempo está nublado por volta das 15h30min, mas a chuva ainda não chegou.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso de grande perigo nesta terça-feira para chuvas volumosas e rajadas de vento. O aviso abrange a parte Norte do Estado. Outro foi publicado também para a parte Sul, com as mesmas previsões. O órgão prevê chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Também há chance de grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

A recomendação do Inmet é que se desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; coloque-se documentos e objetos de valor em sacos plásticos, em caso de enxurrada; e em caso de situação de grande perigo confirmada, se procure abrigo e evite-se permanecer ao ar livre.

As chuvas fortes e ventos que já são registrados nas cidades de Santana do Livramento, Bagé e Dom Pedrito, na Fronteira-Oeste. Na Serra, cidades como Gramado e Nova Petropolis também registram chuva. Em Santana do livramento, o temporal já ocasionou quedas de árvores com atendimentos do Corpo de Bombeiros.

previsão , da tarde para a noite, a chuva já deve atingir a maioria das áreas do Estado, com temporais isolados de vento e granizo. Conforme, com temporais isolados de vento e granizo.

A situação ocorre por um sistema de tempestades associado a um centro de baixa pressão, que se desloca da Argentina e Uruguai para a Campanha e Sul gaúcho na segunda metade do dia desta terça-feira.

Reunião em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está reunido com diversos órgãos para ajustar o alinhamento dos serviços da cidade.

Na segunda-feira (15), a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a população diante da chuva volumosa para esta terça-feira (16) e quinta-feira (18). A chuva prevista pelo órgão, de 30 a 60mm, pode ocasionar deslizamentos de terra, rolamento de blocos e detritos, corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

A Defesa Civil orienta que pessoas evitem transitar na rua durante o período, abriguem-se em local seguro, mantendo-se afastados de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias e não entrem em pontos de alagamento. Também é aconselhado observar alterações em encostas, e que se evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.