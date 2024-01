Comemorações alusivas à Nossa Senhora dos Navegantes iniciam em Porto Alegre

começaram neste domingo (14) os festejos de Nossa Senhora dos Navegantes . A abertura oficial foi às 9h, com devotos acompanhando a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na Praça dos Navegantes, em Porto Alegre. A semana inicia em clima de celebração na capital gaúcha, isso porque. A abertura oficial foi às 9h, com devotos acompanhando a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na Praça dos Navegantes, em Porto Alegre.

Os presentes partiram do santuário em uma carreata para seguir a imagem peregrina até o Cais do Porto, onde o embarque aconteceu às 10h30min. Mais de 80 pessoas subiram à bordo do Cisne Branco para acompanhar o deslocamento, que deve atracar na Ilha da Pintada às 11h30min e levar a estatueta até a comunidade de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Foram recebidos cerca de 170 quilos de alimentos não perecíveis. As doações foram feitas por devotos que acompanharam o passeio.

A imagem peregrina deve permanecer na Ilha da Pintada até a próxima quarta-feira (17), quando retornará ao Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na Capital.

No domingo, dia 21 de janeiro, acontece o traslado da imagem até o Santuário Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, às 7h. A novena será realizada de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, às 19h.