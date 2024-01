Festividades da Nossa Senhora dos Navegantes iniciam neste domingo 14

A abertura oficial das festividades da Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Porto Alegre, ocorre neste domingo (14), com a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, às 9h. Ao final da celebração será iniciada a carreata em direção ao Cais do Porto, com a imagem da Santa, para que seja colocada no barco Cisne Branco às 10h30min.

É possível participar da cerimônia acompanhando a embarcação até a Ilha da Pintada, onde ficará até a próxima quarta-feira (17). Para isso, é preciso levar 2Kg de alimento não perecível para doação. O ícone será levado até a comunidade de Nossa Senhora da Boa Viagem, por volta das 11h30min. Após os 4 dias, a imagem da santa será levada de volta para o Santuário, na capital onde, entre os dias 18 e 20, haverá um tríudo, sempre às 19h.

Passada uma semana, no domingo do dia 21, a estatueta irá para o Santuário Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, com uma missa celebrada às 7h. A novena será realizada de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, sempre às 19h.

A abertura da 78ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes de Charqueadas será no dia 23, com uma procissão motorizada pela cidade a partir da Igreja Matriz passando por todas as comunidades e pelo Hospital. O início está marcado para as 19h. A novena será realizada entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro.