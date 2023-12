Santuário de Carvaggio terá romaria em fevereiro

O reitor do Santuário Diocesano, Padre Ricardo Fontana, revelou a programação da 124ª Romaria Votiva de Nossa Senhora de Caravaggio. O evento, celebrado em Farroupilha, tradicionalmente ocorre no dia 2 de fevereiro e homenageia os agricultores, destacando a devoção pela santa e recordando o milagre da chuva ocorrido há 124 anos. Este ano, a festividade também comemora os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul sob o lema "90 anos em comunhão, participação e missão".

Criada em 08 de setembro de 1934, a Diocese de Caxias do Sul celebra seu jubileu de 90 anos em 2024. A novena terá início no próximo dia 24 e seguirá até o dia 1º, com missas nas comunidades, sempre às 20h. As celebrações abrangerão Pinto Bandeira, Nova Roma do Sul, Caxias do Sul, Flores da Cunha e Farroupilha. O dia da festa incluirá missas, recitação do terço e a aguardada bênção das máquinas agrícolas dos produtores rurais.