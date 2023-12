Viadutos em frente ao Parque Assis Brasil estarão concluídos em 2024

viadutos em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deverão estar concluídos no primeiro semestre de 2024, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O cronograma de trabalho prevê a construção de um viaduto lateral ao existente, o viaduto sobre a avenida Celina Kroeff e um viaduto de retorno Com um investimento de R$ 130 milhões, os, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deverão estar concluídos no primeiro semestre de 2024, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O cronograma de trabalho prevê a construção de um viaduto lateral ao existente, o. Os trabalhos na BR-116, em Esteio, começaram no mês de setembro com a realização de estaqueamento e com a colocação de blocos da nova passarela que será implantada junto à estação da Trensurb. As obras dos viadutos lateral e do Celina Kroeff serão realizadas de maneira simultânea.

O projeto, de acordo com o departamento, prevê ainda a implantação de uma terceira faixa em cada sentido da BR-116, e de uma rua lateral no sentido Porto Alegre/Interior. Essas obras do complexo devem estar concluídas até o início de 2025. O Dnit informa que será construída também uma nova passarela de pedestres junto à estação da Trensurb. Os recursos para realização das obras são do governo federal.

Segundo o departamento, o projeto prevê três viadutos no entorno do Parque Assis Brasil. O viaduto lateral ao existente, com cerca de 180 metros de comprimento e pista dupla, permitirá a duplicação da passagem por cima da rótula da cidade de Esteio, no sentido Interior/Porto Alegre. O viaduto atual será utilizado no sentido Porto Alegre/Interior, transformando a faixa da direita em uma rua lateral.

O Dnit destaca que o viaduto Celina Kroeff terá 161 metros de comprimento e pista dupla, o que permitirá uma melhor circulação no trânsito entre a avenida Celina Kroeff e a BR-116, em ambos os sentidos. Já o terceiro viaduto, de retorno à BR-116, terá 68 metros de comprimento e três faixas em cada sentido.

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PL), disse que as novas estruturas depois de concluídas vão facilitar o acesso do público ao Parque de Exposições Assis Brasil e o retorno para a BR-116. "Os viadutos são fundamentais, porque eles representam o acesso oficial da cidade a BR-448, a Rodovia do Parque. O complexo estará inserido em uma região que têm diversas empresas o que vai facilitar o processo de chegada de materiais e o escoamento de produtos", ressalta.

Conforme Pascoal, as estruturas vão melhorar a circulação e a segurança no município. "As obras são importantes porque durante a Expointer ou outras atividades no Parque Assis Brasil será facilitado o acesso do público ao local. Além disso, de acordo com Pascoal, será evitado os congestionamentos tão tradicionais no entorno do parque. O prefeito disse que a obra é importante para Esteio e para todas as cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre.