Bolívar Cavalar

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (Progressistas), e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, assinaram nesta quarta-feira (30) convênio entre o Estado, o Daer e a prefeitura do município para a conclusão do viaduto que liga a Avenida Celina Kroeff à BR-448, em Esteio. A finalização do viaduto facilitará a ligação entre a BR-448 e a BR-116 e abrirá uma nova alternativa de acesso a Esteio e ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Os trabalhos no viaduto estão parados desde 2013, e, agora, a partir da assinatura do ofício, eles podem ser retomados. O investimento total dos serviços é de R$ 7,9 milhões, sendo R$ 6,4 milhões de parte do Estado e contrapartida da prefeitura da cidade, de R$ 1,6 milhão. O prefeito aborda as atuais dificuldades de acesso ao Parque Assis Brasil e destaca as melhorias que o viaduto busca trazer. “Vai melhorar por completo o acesso ao Parque Assis Brasil, especialmente à Expointer. Hoje todo mundo que vem de Porto Alegre tem que passar por um cruzamento da BR-116, passar por outro na rótula, para poder acessar a av. Celina Kroeff, que por vezes está vazia. Agora a gente dilui este fluxo”, afirma Leonardo Pascoal. Após a oficialização de retomada das obras, Esteio deverá abrir uma licitação para contratação da empresa que realizará os serviços. O prefeito do município acredita na possibilidade de iniciar os trabalhos ainda neste ano, mas ele pondera: “Talvez não tenhamos essa obra pronta na próxima Expointer. Mas, em 2025, com certeza, teremos uma outra realidade tanto para o acesso da feira e quanto para as indústrias que estão instaladas nessa região do município". O diretor-geral do Daer pontua que o viaduto não melhorará apenas o acesso à Expointer, mas também tornará o trânsito na região mais eficiente, integrando a malha municipal à BR-448. “É uma obra que contribuirá para reduzir o tempo de deslocamento de passageiros e de cargas, sendo importante, também, para a economia da cidade e da região”, afirma Faustino.