Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 2 a 8 de dezembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 2 e 8 de dezembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

A história do prédio abandonado à beira-mar no Litoral Norte gaúcho

Local previa até mesmo um restaurante no último andar com vista para a praia. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.



2 - Livraria com café abre no Bom Fim comandada por jornalista

Novidade no Bom Fim, a Livraria Clareira é comandada por Flávio Ilha, jornalista e escritor. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Fernanda Feltes/JC. 1 –Local previa até mesmo um restaurante no último andar com vista para a praia.2 -Novidade no Bom Fim, a Livraria Clareira é comandada por Flávio Ilha, jornalista e escritor.

Por que há tantas caturritas atualmente em Porto Alegre?

Capital gaúcha tem menos predadores de caturritas do que o campo. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Soraya Ribeiro/PMPA/JC.



4 - Quem é a empreendedora de Bento Gonçalves eleita a jovem mais visionária da América Latina

Ariane Pelicioli junta-se a Mark Zuckerberg e Larry Page em uma seleta lista de empresários inovadores promovida pelo MIT. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Divulgação/JC. 3 -Capital gaúcha tem menos predadores de caturritas do que o campo.4 -Ariane Pelicioli junta-se a Mark Zuckerberg e Larry Page em uma seleta lista de empresários inovadores promovida pelo MIT.