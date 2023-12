Livraria com café abre no Bom Fim comandada por jornalista

Livraria Clareira é a mais nova operação da rua Henrique Dias, nº 111, no une livraria e cafeteria e busca promover um espaço para encontros culturais em meio ao caos urbano – proposta sugerida, em metáfora, no nome do negócio. é a mais nova operação da rua Henrique Dias, nº 111, no bairro Bom Fim , em Porto Alegre. A inauguração acontece nesta sexta-feira (1). O empreendimentoem meio ao caos urbano – proposta sugerida, em metáfora, no nome do negócio.

A novidade é comandada por Flávio Ilha, jornalista e escritor que atuou como repórter e editor em veículos da mídia impressa. Flávio também é fundador da editora Diadorim, criada em 2016, em Porto Alegre. “É uma relação antiga com livros. A possibilidade de ter uma livraria sempre me animou”, recorda. Após deixar a profissão como jornalista, no ano passado, Flávio voltou-se totalmente ao universo da literatura. Em 2023, surgiu a oportunidade de abrir a Livraria Clareira, a partir de um investimento de cerca de R$ 100 mil.

A disponibilidade do ponto no Bom Fim foi o estopim para tirar o sonho do papel. “É bem no centro do bairro, um local que está se desenvolvendo bastante. Tem o Alameda, o Brasco”, entende Flávio, que também enxerga uma demanda por livrarias na região. “Tem muitos viúvos da Palavraria, que fechou há uns seis anos. Era um lugar onde as pessoas se encontravam, que tinha livros, café. Não que eu vá reviver a Palavraria, mas vou oferecer um negócio semelhante, um espaço que reúna pessoas que gostam de cultura .”

Os livros e os cafés da Livraria Clareira

A curadoria tem foco na literatura contemporânea e na temática de psicanálise. Em relação à gastronomia, o empreendimento oferece opções de cafés, doces, salgados, cervejas e vinhos. Os quitutes são fornecidos pelo Barriga no Fogão, estabelecimento recém-inaugurado no bairro Santana. Além disso, o negócio conta com um espaço para trabalhar e um mezanino para realização de cursos, oficinas e lançamentos de livros. A Livraria Clareira oferece livros novos e usados.

A Livraria Clareira será inaugurada nesta sexta-feira (1), a partir das 17h. Para celebrar a data, o espaço oferecerá um pocket show com clássicos do jazz e da bossa nova e uma exposição com fotos inéditas de Luiz Carlos Felizardo. “Nunca atuei como comerciante, me assusta um pouco. Mas tenho experiência com livros, sei atender bem, sou relativamente conhecido na cidade. Vamos ver o que vai acontecer, é mais uma aventura”, reflete Flávio.

Informações gerais

Localizada na rua Henrique Dias, nº 111, a Livraria Clareira opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.