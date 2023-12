Ministério da Saúde faz consulta pública sobre vacina da dengue no SUS

Ministério da Saúde antecipa dose da vacina da Covid-19 para idosos

Após reunião da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) nesta quarta-feira (6), diante do grande número de casos de dengue, foi feita a recomendação para que a Qdenga seja aplicada em regiões e públicos prioritários que serão definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PIN).de agravamento da doença. A limitação de pessoas a terem direito a receber a vacina pelo SUS leva em consideração ainda a disponibilidade de doses da Qdenga pelo fabricante.Para que o imunizante seja incluído no SUS,, de forma que seja compatível com o PIN. A fabricante ofereceu um desconto, deixando cada dose por R$ 170,00, valor ainda alto e o dobro do pago por outras vacinas que fazem parte do programa.e confere redução da hospitalização em 84% dos casos, conforme apurado pela Conitec. A Takeda informou ao Ministério da Saúde que pode entregar no primeiro ano 8,5 milhões de doses, chegando a 50 milhões em cinco anos, com definição de público que terá direito.