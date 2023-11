Região Sul já é a segunda com mais ocorrências de dengue no Brasil

O Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo e responde por 5% dos óbitos pela doença. Até outubro, eram mais de 1,6 milhão, superando o registrado durante todo o ano de 2022, quando foram quase 1,4 milhão de registros, segundo o Ministério da Saúde. A maior incidência ocorre na região Sudeste, que teve 893 mil casos, seguida pelo Sul (383 mil), Centro-Oeste (245 mil), Nordeste (103 mil) e Norte (32 mil). Nos últimos anos, a Região Sul vem acompanhando uma escalada de casos.

"Vemos uma expansão do território onde o mosquito se adaptou, fazendo com que a população do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, passasse a ser acometida pelo vírus", explica Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que participou na semana passada do webinar Dengue: o impacto da doença no Brasil.

Alguns motivos explicam esse "boom" da dengue rumo ao Sul e longe do Sudeste, onde a doença é uma velha conhecida dos moradores. O inverno menos rigoroso neste ano e os longos períodos de chuva são condições favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. A fêmea do mosquito é a responsável pela transmissão do vírus da dengue e também da Zika e chikungunya.

Com o crescimento de casos no Estado, é preciso orientar a população sobre os sintomas da dengue: febre alta repentina, dor de cabeça intensa, dores abdominais fortes, no corpo e articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos, coceira na pele e manchas vermelhas no corpo, náuseas, vômitos e dores abdominais. Quanto antes o diagnóstico, maiores as chances de cura, segundo a infectologista do Instituto Emílio Ribas Rosana Richtmann. "O óbito está associado à demora do diagnóstico", afirma.

A dengue possui quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DEN-V 4) que estão espalhados pelos países das Américas. Ter dengue uma vez na vida não impede que a pessoa seja infectada novamente. "Podemos ter dengue quatro vezes na vida de cada um dos sorotipos. Depois que a pessoa tem um, fica protegida dele, mas pode ter dos outros. A segunda infecção da dengue tem potencial de evolução mais grave", adverte Rosana.