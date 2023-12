Ministério da Saúde antecipa dose da vacina da Covid-19 para idosos

Após identificação de duas novas sublinhagens da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda uma nova dose da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de seis meses. • LEIA TAMBÉM: Estudo comprova eficácia da vacina quadrivalente contra o HPV

"Seguimos atentos ao cenário epidemiológico da Covid-19. Com a identificação de duas novas sublinhagens no País, a JN.1 e JG.3, decidimos antecipar para grupos prioritários uma nova dose da vacina bivalente. A vacinação é essencial para nossa proteção", twitou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O antiviral nirmatrelvir/ritonavir está disponível na rede pública para o tratamento da infecção por Covid-19 em idosos com 65 anos ou mais e imunossuprimidos com 18 anos ou mais, logo que os sintomas aparecerem e houver a confirmação de teste positivo.

De acordo com o Ministério da Saúde, a subvariante JN.1, inicialmente detectada no Ceará, vem ganhando proporção global e já corresponde a 3,2% dos registros em todo o mundo. Já a sublinhagem JG.3, também identificada no Ceará, está sendo monitorada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Goiás.