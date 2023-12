Estudo comprova eficácia da vacina quadrivalente contra o HPV

Uma pesquisa inédita realizada em todo o Brasil comprovou a eficácia da vacina do HPV quadrivalente na prevenção de vários tipos de câncer. Disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o imunizante se mostrou um importante meio para reduzir a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), responsável por mais de 200 vírus, dentre eles 12 causadores de cânceres como de colo do útero, anal, pênis e de cabeça e pescoço.

O Estudo Epidemiológico sobre a Prevalência Nacional de Infecção pelo HPV (POP-Brasil) foi liderado pelo Hospital Moinhos de Vento com foco na população de 16 a 25 anos com vida sexual iniciada. Ao todo, 12.790 jovens de todas as capitais e do Distrito Federal participaram da pesquisa. Os trabalhos foram desenvolvidos em dois momentos (2016-2017 e 2021-2023), o que possibilitou comparar as taxas de infecção e a eficácia da vacina.

Os dados mostram que a taxa de infecção caiu pela metade entre os jovens que tomaram a vacina contra o HPV, havendo também redução entre os que não foram vacinados. Na comparação dos dados da população não vacinada da primeira fase do estudo com a população total da segunda etapa (vacinados e não vacinados), houve uma diminuição dos tipos de HPV de 15,6% para 7,9%.

"O estudo mostra que o caminho é a vacinação, combinada com o sexo seguro, para chegarmos ao objetivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para eliminação do câncer de colo uterino e os outros cânceres associados ao HPV. Agora temos ferramentas para isso e sabemos que é possível, desde que as pessoas façam a prevenção", destaca Eliana Wendland, médica epidemiologista do Moinhos de Vento e coordenadora principal do projeto.

A vacina quadrivalente é aplicada em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, pessoas imunossuprimidas, que vivem com HIV/aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos, de 9 a 45 anos. Recentemente, foram incluídas pessoas vítimas de violência sexual entre 9 e 45 anos. Ela protege contra os tipos 16 e 18 do vírus, responsáveis por 70% dos cânceres do colo do útero, e 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas genitais. Na rede privada, começou a ser comercializada a vacina nonavalente, do laboratório MSD Brasil, que eleva a proteção contra 9 tipos do vírus em até 90%.

A pesquisa analisou também os tipos de HPV contidos na vacina nonavalente, que tiveram redução nas taxas de infecção de 30,2% para 24,7%. "O estudo mostrou ainda que a vacina quadrivalente também tem impacto em alguns tipos de vírus que estão presentes na nonavalente pelo que chamamos de reação cruzada. Vacinando com a quadrivalente não tem só a proteção dos tipos específicos que causam a maior parte dos cânceres, que é o 16 e o 18, mas também em outros tipos de HPV", salienta a coordenadora do projeto.

Um dado que chamou atenção a partir dos resultados foi a incidência do vírus na região anal, presente em 63,2% das mulheres participantes e 36,8% nos homens. A partir disso, Eliana avalia que é preciso debater o rastreamento do câncer anal também em jovens.