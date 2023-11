Obra na Andradas substitui antigas tubulações de ferro em rede de água

obras de engenharia no Quadrilátero Central do Centro Histórico de Porto Alegre a Rua dos Andradas recebeu, nas últimas semanas, a instalação de uma nova rede de água para atender o trecho entre as ruas Marechal Floriano e General Câmara. Dentro do intenso ritmo deo trecho entre as ruas Marechal Floriano e General Câmara.

De acordo com os trabalhadores do local, um dos principais trabalhos é o de substituição da antiga tubulação, de ferro, que estava deteriorada e com processo avançado de oxidação - dificultando a circulação de água e esgoto, por plástico, material com maior resistência e longevidade.

Leia também: A demora nas obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), “até setembro, foram instalados 2.852 metros de rede de água no Quadrilátero, de um total previsto de 4.520 metros”. Essa fase da obra na Andradas já foi concluída e os trechos abertos para substituição da rede vem sendo coberta com cimento, com previsão de término para esta sexta-feira (1).

Já as obras de renovação, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), seguirão em janeiro, com o início do trecho chamado de “BAU”, compreendendo a Avenida Borges de Medeiros e as ruas Dos Andradas e Uruguai.

A revitalização do Quadrilátero Central começou em 13 de junho de 2022, pela avenida Otávio Rocha, onde todo o pavimento da via foi substituído, assim como as calçadas, que foram executadas em concreto pré-moldado, além de receber um novo piso podotátil. A iluminação também foi trocada.

EPTC informa novos trechos de bloqueio ao trânsito do Centro

Desde esta quinta-feira (30), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou alterações no trânsito de novas vias do Centro Histórico. A Rua Dr. Flores, que já estava bloqueada entre a Voluntários da Pátria e a Avenida Otávio Rocha, terá novo trecho sem acesso para veículos entre a Otávio Rocha e a General Vitorino. Os veículos que trafegam pela Avenida Alberto Bins poderão acessar a Rua Senhor dos Passos, à esquerda, para ir até a praça Dom Feliciano e seguir em direção ao bairro pela avenida Independência.

Já a Rua Marechal Floriano estará liberada para o fluxo de veículos desde a Rua José Montaury até a General Vitorino. O trecho restante permanece com fluxo liberado no sentido oposto, da Avenida Salgado Filho até a General Vitorino.

A Rua Vigário José Inácio permanece com o bloqueio no trecho entre as ruas Otávio Rocha e Geneal Vitorino. A rua dos Andradas também seguirá bloqueada para veículos entre a Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores.

Confira o andamento das obras de revitalização do Quadrilátero Central

Fonte: prefeitura de Porto Alegre

Obras concluídas

Avenida Otávio Rocha, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores;

Rua General Vitorino, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores.

Vias em obras

Rua Voluntários da Pátria, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores;

Rua Marechal Floriano Peixoto, entre as ruas José Montaury e General Vitorino;

Rua Vigário José Inácio, entre a ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino;

Rua Doutor Flores, entre a ruas Voluntários da Pátria e General Vitorino;

Rua dos Andradas, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores.



Vias ainda sem obras