Dmae inicia nova fase das obras do Quadrilátero Central

As obras de substituições de redes de água do Quadrilátero Central, no centro de Porto Alegre, terão uma nova etapa nesta próxima segunda-feira (24). Desta vez, a rua contemplada será a Doutor Flores, no trecho entre as ruas Voluntários da Pátria e Otávio Rocha. As intervenções não afetam o abastecimento de água da região.O lançamento de rede no leito da via deve substituir 157 metros ao lado direito e 160 metros no lado esquerdo. O Departamento Municipal de Água e Esgoto estima que as obras no novo trecho durem cerca de duas semanas, se a condição climática for favorável.