A demora nas obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre

E dizer que no início dos trabalhos do Quadrilátero Central, em Porto Alegre, os empreiteiros prometeram que as obras só durariam 90 dias por rua. Qual o quê. Na última reunião dos moradores com eles, ouviram que algumas só ficarão prontas no final de 2024. Ou a prefeitura ou eles cometeram o pecado da ingenuidade.