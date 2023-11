Reajuste de procedimentos do IPE Saúde entra em vigor em dezembro

O IPE Saúde vai reajustar a partir de 1º de dezembro a tabela dos valores repassados aos médicos por procedimentos, uma antiga reivindicação de entidades da categoria e de profissionais credenciados ao instituto. A medida abrange 95 procedimentos indicados por 22 especialidades médicas vinculadas à Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). O anúncio da medida foi feito na segunda-feira (27). As informações são do governo do Estado.