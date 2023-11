Justiça mantém suspensão de leilão do prédio da antiga Smov

A sessão pública para venda do prédio e do terreno da antiga sede da Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov), na avenida Borges de Medeiros, 2244, que ocorreria nesta segunda-feira (27) foi adiada. Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) suspendeu o leilão na manhã deste domingo (26). Mesmo tendo a Procuradoria Geral do Município (PGM) recorrendo, a Justiça indeferiu e manteve a decisão.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) analisa novas alternativas jurídicas para dar seguimento ao processo. A suspensão do leilão ocorreu a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por meio do promotor de Justiça Felipe Teixeira Neto, da promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre.

teria valor histórico e cultural Na ação cautelar ajuizada no sábado, o MPRS detalhou todo o trâmite ocorrido desde março de 2022, quando chegou ao Ministério Público notícia de fato encaminhada pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) informando sobre o interesse do Município em alienar o imóvel conhecido como prédio da Smov, bem público que, conforme sustentado pelo noticiante,

Segundo o promotor, o Ministério Público está envolvido na investigação do valor cultural do antigo prédio da Smov há mais de um ano e alega que a Prefeitura indeferiu pedido de inventário sem esgotar as vias administrativas, com uma decisão da Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural (EPAHC), encaminhando o bem para leilão.

O regramento do leilão pontua que os recursos arrecadados serão destinados à construção de 254 unidades dos residenciais Barcelona 1 e 2, no bairro Humaitá , e cujo terreno, nas avenidas Ernesto Neugebauer e José Aloísio Filho, foi adquirido pelo município pelo Orçamento Participativo em 2014. A moradia é reivindicação da Associação de Moradores de Aluguel e Favor Barcelona desde 2003. O terreno tem 4,9 mil metros quadrados com área construída de aproximadamente 9,9 mil metros quadrados. O lance mínimo no certame é de R$ 48,1 milhões, segundo avaliação da Caixa Econômica Federal., e cujo terreno, nas avenidas Ernesto Neugebauer e José Aloísio Filho, foi adquirido pelo município pelo Orçamento Participativo em 2014. A moradia é reivindicação da Associação de Moradores de Aluguel e Favor Barcelona desde 2003.

O leilão integra o Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre, implementado pela prefeitura em maio de 2022. A iniciativa, segundo a administração municipal, tem o objetivo de de dar uma destinação mais adequada a bens considerados sem utilidade. A ação permite que os bens do município sejam vendidos, permutados, cedidos, parceirizados, além de abrir outras possibilidades de utilização dos valores, desde que estejam de acordo com o melhor interesse para a administração pública, informa a prefeitura.