Melo quer vender prédio da Smov para construir moradia social

Para tornar mais atrativa uma proposta que rendeu polêmica e viabilizar uma demanda habitacional antiga da cidade, a prefeitura de Porto Alegre vai atrelar a venda do edifício da antiga Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov) à construção de um conjunto habitacional no bairro Humaitá, demanda de anos do Orçamento Participativo (OP) na região. O imóvel está avaliado em R$ 48 milhões, conforme laudo emitido em 30 de junho.

No início do ano passado, quando anunciou a intenção de se desfazer de mais de cem prédios e terrenos públicos em lote, a inclusão do prédio da Smov chamou mais atenção e rendeu mobilização contrária à venda. Agora, o prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou que virá da venda deste ativo o recurso necessário para a construção de pelo menos 254 apartamentos do Residencial Barcelona I e II.

Do recurso que a prefeitura arrecadar com a venda do prédio da Smov, R$ 40,5 milhões irá para o projeto de habitação de interesse social e o restante para o Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário do Município de Porto Alegre (Fun-Patrimônio), criado no ano passado. É o funcionamento deste fundo, aliás, que precisará ser alterado para atender a determinação do prefeito.

Também partiu de Melo a decisão de qual comunidade receberá o recurso. Habitação foi eleita entre as demandas prioritárias em 14 das 17 regiões do Orçamento Participativo nas assembleias do ano passado. "Quando assumimos a gestão, um dos primeiros contatos foi com o pessoal do movimento dos moradores de favor e aluguel do Barcelona", explica o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.

No projeto se justifica que "da luta comunitária, foi conquistada através do Orçamento Participativo 2014 a aquisição de terrenos contíguos nas avenidas Ernesto Neugebauer, 720 e José Aloísio Filho, 55" - a área fica em frente ao Parque Mascarenha de Moraes. A compra foi feita com recurso do Demhab e "a prefeitura investiu muito dinheiro para a recuperação ambiental dos terrenos", aponta Machado.

Na época, a expectativa era utilizar recursos do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida para a construção das unidades, o que não aconteceu. Machado fala num "histórico de frustrações" dos moradores, o que motivou a prefeitura a assumir o compromisso de buscar caminhos para atender a demanda. No ano passado, Melo assumiu o compromisso de construir o residencial com recursos da venda de imóveis. Já a decisão por atrelar com o prédio da Smov é pela equivalência dos valores avaliados para a venda e a construção.