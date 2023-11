Com alta da Lagoa dos Patos, municípios da região Sul do RS estão em alerta

região Sul do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta devido à alta da Lagoa dos Patos e à previsão de fortes chuvas a partir desta quarta-feira (22) . Rio Grande, Barra do Ribeiro e São Lourenço do Sul estão entre as cidades que foram atingidas pelas cheias de setembro Municípios daestão em. Rio Grande, Barra do Ribeiro e São Lourenço do Sul estão entre ase, agora, monitoram a situação para atender a população em áreas de risco.

Na terça-feira (21), o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco (MDB), coordenou uma reunião preventiva devido ao alto índice da lagoa. "Eu faço um alerta que fiquem atentos: se subir o nível da lagoa fiquem atentos e procurem a nossa Defesa Civil que nós estaremos atentos para atender o mais rápido possível", diz o prefeito em comunicado publicado nas redes sociais.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Rio Grande, Rudimar Machado, o índice da Lagoa dos Patos está elevado devido às cheias em outras localidades. "No Saco da Mangueira, onde estamos fazendo monitoramento, está acima do nível e a precipitação do acumulado de ontem para hoje já está quase em 45mm, 44,6mm. Está descendo muita água via Lagoa dos Patos, estão desaguando os setes rios aqui", afirma o coordenador da Defesa Civil.

Machado destaca que áreas ribeirinhas do município já estão inundadas e que a Defesa Civil trabalha diretamente no monitoramento e atendimento às regiões atingidas.

Barra do Ribeiro, as medidas de prevenção foram tomadas após o nível do Guaíba atingir o Cais Mauá prefeito Jair Machado (MDB) pede que a população de áreas ribeirinhas ou com histórico de alagamento levante seus pertences para prevenir perdas materiais e entre em contato com a Defesa Civil para informações e auxílio. Em, as medidas de prevenção foram tomadas após o. Em pronunciamento nas redes sociais, opara prevenir perdas materiais e entre em contato com a Defesa Civil para informações e auxílio.

"Vim aqui alertar nossa população, principalmente aquele pessoal que mora aqui na Picada, em torno dos ribeirinhos, nessa redondeza, para ficarem alertas com seus móveis e seus bens, porque a coisa não é boa e as notícias que recebemos e vocês estão vendo no noticiário não são nada boas para as próximas horas", alerta Machado.

No município de São Lourenço do Sul, a Praia das Nereidas, região turística da cidade, já foi tomada pela água e o secretário da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (Seplama), Rodirgo Uarthe, afirma, em comunicado nas redes sociais, que a cheia do Guaíba tem ocasionado o aumento do índice da Lagoa dos Patos.

"A nossa Lagoa dos Patos está enchendo, ocasionando também a cheia do Arroio São Lourenço, o que pode nos trazer, novamente, um estado de alerta. É importante que todos vocês entrem em contato com os canais de comunicação, número 190, 193, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal. Não deixem de solicitar auxílio", destaca Uarthe.