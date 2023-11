Número de desabrigados e desalojados no RS sobe para 28 mil pessoas

aumentou 4 mil casos em comparação com a manhã desta terça-feira (21), totalizando 28 mil pessoas. Os dados foram atualizados às 16h30min desta terça-feira pela Defesa Civil estadual. Dentre elas, 24.976 estão na residência de amigos ou familiares e 3.351 em abrigos públicos no Estado. Os dados divulgados pela Defesa Civil do RS apontam aumentos significativos em espaços curtos de tempo, até as 19 horas de segunda-feira (20), haviam sido registrados 13.264 desalojados. O número de pessoas que tiveram de deixar suas residências por conta das inundaçõesem comparação com a manhã desta terça-feira (21), totalizando 28 mil pessoas. Os dados foram atualizados às 16h30min desta terça-feira pela Defesa Civil estadual. Dentre elas, 24.976 estão na residência de amigos ou familiares e 3.351 em abrigos públicos no Estado. Os dados divulgados pela Defesa Civil do RS apontam aumentos significativos em espaços curtos de tempo, até as 19 horas de segunda-feira (20), haviam sido registrados 13.264 desalojados.

O aumento de casos ocorre principalmente nas regiões com grandes afluentes, como o Vale do Taquari. A cidade de Arroio do Meio, por exemplo, localizada na região, relatou 7 mil pessoas nessa condição no município.

5 mortes decorrentes das enchentes e seus impactos. O número de mortes decorrentes destes eventos climáticos recentes incluem uma moradora de Giruá, duas de Gramado, uma de Vila Flores e uma de Eldorado do Sul. A última foi registrada nesta terça-feira. Além dos casos de desalojamento, foram contabilizadas

Previsão do tempo para os próximos dias



De acordo com dados da Prefeitura de Porto Alegre, o cenário aponta para o avanço de temporais acompanhados de queda de granizo na Metade Sul do Estado, entre a tarde e a noite desta terça (21). Nas demais regiões, predomina o tempo firme, com aumento de nebulosidade.



Na quarta (22), as tempestades ganham força e se espalham pelo Estado, devido ao lento avanço de uma frente fria pelo oceano. Há risco de transtornos em decorrência de temporais e chuvas fortes, especialmente na Metade Sul, no Noroeste e no Centro-Norte, onde os volumes devem variar entre 50 e 85 mm/dia.



Na quinta (23), o fluxo de umidade e o deslocamento da frente fria seguem favorecendo as instabilidades sobre Noroeste, Norte e Nordeste gaúchos, com precipitação pontualmente forte e descargas elétricas. As chuvas devem se afastar dessas áreas gradualmente, ao longo da noite de quinta. Depois disso, a tendência é que o tempo siga estável até sábado (25).