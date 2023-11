Enchentes deixam mais de 24 mil desalojados no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou o número de desalojados em decorrência das enchentes, que traz uma piora significativa da situação. Na manhã desta terça-feira (21), 24.976 pessoas estão desabrigadas, enquanto os dados da tarde de segunda (20) relatavam 13.264 pessoas nesta situação. Entre os desalojados nesta terça, 3.351 estão em abrigos públicos. Na cidade de Arroio do Meio, sete mil pessoas tiveram que deixar suas casas após a enchente. Em Porto Alegre, cerca de 920 pessoas foram removidas das suas casas pela Defesa Civil municipal, a maior parte de moradores do bairro Arquipélago.É considerado desalojado quem precisou deixar a casa, mas não fica em um abrigo público, indo para a residência de familiares ou outras pessoas. Já desabrigado é quem teve a moradia afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo público, conforme a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Pelos dados mais recentes divulgados pela Defesa Civil, no início da noite de segunda-feira, são 3.737 desabrigados no Estado.As enchentes causaram a morte de cinco pessoas. O quinto óbito foi confirmado nesta manhã. A vítima é uma mulher de 67 anos, moradora de Eldorado do Sul.