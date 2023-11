Volta das chuvas e vento Sul traz risco de piora nas cheias do Estado

Após dias de sol, uma frente fria deve avançar pelo Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira, trazendo chuvas e até mesmo temporais isolados ao Estado. O ingresso do vento Sul no final da tarde, entretanto, é quem mais preocupa. Segundo a MetSul Meteorologia, este tipo de massa de ar tem efeito de represamento e pode impedir que o Guaíba consiga desaguar na Lagoa dos Patos, aumentando ainda mais o seu nível.

Os pontos do Estado com maior risco de tempestades são a Metade Sul e Oeste, onde modelos projetam acumulados entre 50 e 100 mm de precipitação. Na Metade Norte, onde diversos rios se encontram acima da cota de cheia, a chuva será irregular, com forte intensidade em alguns pontos e temporais com granizo. Da mesma forma como ocorre no Guaíba, os rios dessas regiões não deverão ser afetados pelo acumulado de água, mas podem sofrer influência dos ventos.



Em Porto Alegre, o retorno das chuvas virá acompanhado do abafamento. Em meio ao risco de raios e queda de granizo, o tempo deve se manter entre 20 e 25°C na Capital gaúcha. Na quinta, o mesmo vento Sul que represa o Guaíba deve ser responsável por limpar o tempo porto-alegrense, mandando as nuvens embora e permitindo o regresso do tempo ensolarado.