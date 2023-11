Veja imagens dos alagamentos causados pela cheia do Guaíba em Porto Alegre

Na região do 4º Distrito, diversas ruas estão alagadas, problema que foi agravado após falha na comporta de número 13 do Cais Mauá. (Foto Lívia Araújo/Especial/JC)

As águas tomaram as ruas da região do 4º Distrito com a falha na comporta 13 fazendo a prefeitura clamar para que a população evite deslocamentos para a região. Espaços como este registrado pelo fotógrafo Luciano Lanes, da prefeitura de Porto Alegre (abaixo), se tornaram alagadiços inviáveis para o trânsito de pessoas. O Dmae trabalha no local para recuperar a estrutura avariada.