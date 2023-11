Falta de luz devido a enchentes atinge cerca de 3 mil clientes no RS

A RGE já restabeleceu a energia para a maior parte dos clientes que ficaram sem luz no fim de semana após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, causando alagamentos e deixando milhares de pessoas desabrigadas. Na manhã desta terça-feira (21), são 3.150 pontos sem luz ainda.Segundo a RGE, os desligamentos se devem aos alagamentos e a energia só poderá ser religada quando a água baixar a níveis seguros. Em parte do Vale do Taquari (Roca Sales, Muçum, Lajeado, Encantado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Imigrante, Arroio do Meio e Colinas) há 2 mil clientes desligados.