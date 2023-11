RS tem mais de 10 trechos de rodovias com bloqueios nesta terça-feira

Os motoristas que circulam pelas estradas do Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (21) se deparam com bloqueios em vários trechos em decorrência dos problemas causados pelas chuvas do final de semana, como queda de barreiras e alagamentos. Nas estradas federais, são quatro rodovias com interdição em vários pontos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A EGR informa bloqueio na RS 453 também por queda de barreira.

Confira os bloqueios nas rodovias federais:

BR-116

- Km 95,7 (São Marcos) - Interdição total. Ponte sobre o rio das Antas.

- Km 103 (São Marcos) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 175,4 (Caxias do Sul) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição total. Sem previsão de liberação.



BR-153

- Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.



BR 290

- Km 85 (Porto Alegre) : Alça de acesso da pista oeste (litoral para capital) do km 85 da BR290 para Cachoeirinha, sendo bloqueada devido alagamento.

- Km 95 (Porto Alegre): Fechamento do acesso para a Av João Moreira Maciel. Opção para o interior para quem desloca do litoral/448, somente via Nova Ponte;

- Km 107 (Eldorado do Sul) pista liberada em ambos sentido. Somente a alça de acesso para Eldorado do Sul foi bloqueada, devido água na pista. O acesso à Eldorado do Sul está sendo realizado pelo posto Catavento, no Km 108 sentido Capital-Interior.

- Todos os retornos da região das ilhas estão bloqueados. A opção de retorno é pela Farrapos e no Km112;



BR 116

- Km 255 (Esteio): Pista lateral Decrescente (capital-interior) bloqueada devido a alagamento. Fluxo desviado por dentro do bairro. Alguns pontos já com pouca água na pista principal. Pista lateral Crescente (interior-capital) também alagada, embora um pouco menos.

Pontos de bloqueios nas rodovias estaduais:

RS 453

Há bloqueio total na altura do Km 75, em Boa Vista do Sul, por causa de queda de barreira. As equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) seguem trabalhando no local. A liberação da rodovia está programada para ocorrer nesta terça-feira (21).