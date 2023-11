Guaíba atinge cheia histórica, a maior desde 1941

maior acumulado de chuvas dos últimos anos Guaíba a atingir 3,17 metros causado pelo fenômeno do El Niño. A cheia superou a registrada em setembro deste ano, quando as chuvas levaram ode altura No início da tarde desta segunda-feira (20), a marcação oficial realizada no Cais do Guaíba registrou nível de água a 3,19m, a maior marcação desde 1941. O registro feito às 13h15min é resultado dona medição.

De acordo com a MetSul Meteorologia, do ponto de vista estatístico é surpreendente e assustador que os últimos meses tenham registrado as duas maiores cheias desde 1941, com diferença de apenas 55 dias. A marcação mais alta nas últimas décadas havia sido se 3,13m, em setembro de 1967.

A elevação do nível das águas do Guaíba ocorre como resultado das chuvas e do desemboque de rios como o Taquari e Caí, que também registram níveis históricos. As elevações nestes rios também teve como consequência enchentes nas cidades em que passa, como Encantado, município localizado no Vale do Taquari.