Guaíba tem cheia histórica, a maior desde a enchente de 1941

cheia histórica em Porto Alegre a enchente de 1941 Com a medição de 3,17 metros de altura, o Guaíba registrou, ao meio-dia desta quarta-feira (27), uma, a maior desde, quando a régua indicou 4,76 metros. Na época, o Mercado Público, a Praça da Alfândega e a Rua da Praia ficaram embaixo d’água.

Seu navegador não suporta o elemento video .

Imagens aéreas mostram a extensão da cheia do Guaíba junto à nova orla (Vídeo: Joel Vargas/GVG/JC)

Desta vez, a prefeitura tenta conter o avanço do lago com o fechamento do Muro da Mauá e uso de sacos de areia. A água, no entanto, já começa a tocar as calçadas da via no Centro Histórico de Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: RELEMBRE A ENCHENTE DE 1941

O Muro da Mauá faz parte de um sistema maior de proteção contra enchentes. Esse sistema é composto basicamente por três elementos: 24 quilômetros de diques externos, às margens do Lago Guaíba e dos rios Jacuí e Gravataí; 44 quilômetros de diques internos, às margens dos arroios que atravessam a cidade; e uma série de casas de bombas para drenar mecanicamente a água da chuva que se acumula nas ruas.