Volume de chuva nos próximos 10 dias pode ser o maior do ano no RS

O retorno das chuvas fortes e de alta pluviosidade está previsto para os próximos 10 dias, na região Sul do País. Enquanto o restante do território brasileiro aguarda uma onda de calor histórica, com temperaturas recordes, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina receberão um novo episódio de tempestades, com altas chances de inundações.

Como resultado do fenômeno El Niño, está previsto um dos maiores episódios de chuvas deste ano, em uma região que lidou com fortes consequências de eventos climáticos semelhantes desde junho. Mesmo com os registros de alta precipitação ao longo do ano, o fenômeno que está previsto para iniciar nesta sexta-feira (10) poderá exceder as médias em diversos municípios, especialmente no Norte do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, diferentemente dos episódios nos meses anteriores, não estão previstas pancadas isoladas fortes, ou um ciclone extratropical, mas a soma de sete a dez dias de precipitação constante - que poderão passar em duas ou três vezes os registros dos anos anteriores de novembro.

Esta constante de chuvas está atrelada com a bolha de ar quente que se instala em outras regiões do País. Marcas de altas temperaturas já foram registradas na Argentina e no Sul do Brasil, no início da semana, e se desloca para o Centro do território. A permanência do ar quente e seco forma uma barreira para as chuvas, as impedindo de se dissipar.

"O ar quente e seco serve como uma forma de bloqueio e impede a chuva nestas áreas, e bloqueia o canal de umidade aqui no Sul, então será uma sequência de dias com chuva e instabilidade, já que há uma massa de ar seco no Centro do país", explicou Estael Sias, meteorologista chefe da MetSul. "Este ar quente chega por aqui no final de semana, mas não no patamar de 40ºC ou 45ºC que terá no Centro do País. Na semana que vem, por conta das nuvens em geral, a temperatura não deve passar dos 28ºC ou 30ºC".

Junto das chuvas são esperados casos de inundações e deslizamentos pelo Estado, especialmente próximas a rios e outros corpos d'água. Estas regiões já estão fragilizadas dados aos últimos episódios de fortes chuvas, que deixaram mais de 50 mortos pelas enchentes.