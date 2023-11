RS tem cerca de 52 mil pontos sem luz após o temporal

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul com grande volume de chuva, descargas atmosféricas e forte vento entre a sexta-feira (17) e o sábado (18) provocou danos na rede elétrica em diversos municípios da área de concessão a RGE. Além dos danos, o volume de chuva provocou enchentes, principalmente no Vale do Taquari, levando ao desligamento da energia por razões de segurança.Até o início da noite deste domingo (19), 52,8 mil clientes estavam sem luz, principalmente nas regiões da Serra, Planalto, Norte e do Vale do Taquari. Equipes da empresa estão mobilizadas para restabelecer o fornecimento. Há alagamentos e dificuldades de acesso em vários locais, o que prejudica o trabalho de recuperação da rede elétrica.Em caso de falta de energia chame a RGE através de um dos canais de atendimento:SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.WhatsApp: (51) 9 9955.0002Site: www.rge-rs.com.brApp: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)Call Center: 0800 970 0900.