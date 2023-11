Sobe para três número de mortos em temporal neste fim de semana no RS

morte de duas mulheres por soterramento em Gramado forte temporal mais um óbito na tarde deste domingo (19).



Trata-se de um homem, no município de Vila Flores. Segundo os relatos oficiais, ele teria tentado atravessar as águas de carro e foi levado pela correnteza. Após a, em virtude doque atingiu o Rio Grande do Sul neste fim de semana, a Defesa Civil do Estado confirmouna tarde deste domingo (19).Trata-se de um, no município de. Segundo os relatos oficiais, ele teria tentado atravessar as águas de carro e foi levado pela correnteza.

Houve especulações em relação a uma quarta morte em Coqueiro do Sul. Segundo a Defesa Civil, a ocorrência trata-se de acidente de trânsito, e não de óbito em decorrência do evento climático adverso.

As mulheres que morreram soterradas em Gramado eram mãe e filha. Elas foram identificadas como Lidowina Lehnen, 86 anos, e Elisabeta Maria Benisch Ponath, 51. O município está em estado de emergência por causa das chuvas na região. Outra casa foi soterrada na tarde do sabádo, sem registro de mortes.



Foram 51 municípios atingidos até a tarde deste domingo. A última atualização da Defesa civil, divulgada à imprensa às 16h30, dá conta de 33,3 mil pessoas afetadas pelas condições climáticas adversas, com 1.262 pessoas desabrigadas e 2.031 desalojadas no Estado. Os municípios de Alegrete, Giruá, São Borja e Vila Nova do Sul receberam auxílio do Estado, que doou mais de 1.200 cestas básicas aos atingidos.



Segundo atualizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo, o Rio Grande do Sul conta com 36 pontos de bloqueio total em rodovias (três a menos que na parte da manhã) - a maioria por água na pista, pista submersa, queda de barreira e árvores e ponte bloqueada. ainda há 18 pontos de bloqueio parcial e seis pontos em observação.