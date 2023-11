Como será o tempo na 5ª feira, dia de show internacional em Porto Alegre?

A chuva deve dar uma trégua em Porto Alegre ao longo desta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Segundo Estael Sias, meteorologista chefe da MetSul, a quarta terá alternância de sol e nuvens com chuva passageira na Capital, mais para o final da tarde. A temperatura vai oscilar entre 21°C e 30°C.Na quinta-feira (16), o dia será mais instável em Porto Alegre, com tempo fechado desde cedo e pancadas de chuva. Os termômetros vão ficar entre 22°C e 25°C. Na noite, quando ocorre o show da banda de rock Red Hot Chilli Pepers na Arena do Grêmio, a tendência é de chuva fraca. O Inmet emitiu um alerta de risco de temporais para o Rio Grande do Sul entre a noite desta terça-feira (14) e o final da tarde de quarta.