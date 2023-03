Red Hot Chilli Peppers fará show em Porto Alegre no mês de novembro

A banda estadunidense Red Hot Chilli Peppers anunciou nesta quinta-feira (9), em suas redes sociais, uma série de shows no Brasil em novembro de 2023. A última parada do grupo de rock no País será em Porto Alegre, no dia 16 de novembro, na Arena do Grêmio. A última apresentação da banda na capital gaúcha ocorreu há mais de 20 anos, em 2002.

Red Hot Chilli Peppers também se apresentarão no Rio de Janeiro (04/11), Brasília (07/11), São Paulo (10/11) e Curitiba (13/11).



neste link . No Brasil, a turnê é apresentada pelo Banco BRB e a realização é da Live Nation Brasil. Clientes do BRB terão pré-venda exclusiva nos dias 13 e 14 de março, começando às 10h online e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, os ingressos estarão à venda a partir do dia 15 de março, e os preços variam entre R$ 380 (Cadeira Superior) e R$ 840 (Pista Premium). É possível conferir os setores disponíveis

Os shows apresentarão as músicas favoritas dos fãs, bem como as canções dos álbuns mais recentes do grupo, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”, lançados consecutivamente em 2022.



Continuando a conquistar o público através das gerações, a banda fez uma série de shows esgotados em todo o Reino Unido/UE no ano passado. O grupo iniciou a turnê mundial em junho de 2022, e já passou por Europa, Estados Unidos e Austrália.