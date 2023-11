Corsan afirma que vazamento em praia de Torres não está relacionado a esgoto

O vazamento entre a Prainha e Praia Grande, em Torres, que chamou a atenção dos moradores e turistas, neste domingo (5), não está relacionado ao esgoto da estação da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), afirmou a empresa. De acordo com a Corsan, a Estação Elevatória de Esgoto Beira Mar está operando normalmente, sem vazamento do efluente.

"Existe, no entorno da estrutura, acúmulo de água proveniente, muito provavelmente, da chuva dos últimos dias", explicou, em nota, a Corsan. A constatação foi feita pelas equipes da companhia, que foram ao local no começo da tarde do último domingo. O vazamento encharcou a vegetação, na lateral da estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEB-3), formando poças em alguns pontos, e descia rumo à praia (foto). Com a ressaca, a água do mar bate bem perto do ponto da EEB-3. Segundo moradores, um técnico da empresa foi ao local para consertar o problema que teria atingido uma boia. A prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi à estação para acompanhar o reparo.