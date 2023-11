Grande volume de chuva provoca cheias em cidades do interior do Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a quinta-feira (2) já estão trazendo consequências para municípios gaúchos. Em Porto Alegre, a tarde de quinta rajadas de vento e muita chuva.

Segundo a Defesa Civil, a cidade de Paulo Bento, na região do Alto Uruguai, apresenta cheia nos rios Cravo e Erechim, bem como em arroios que deságuam nestes cursos d’água. Registraram-se alagamentos em pontilhões e entupimento de bueiros, nos perímetros urbano e rural, quedas de árvores nas estradas vicinais, prejudicando a locomoção das pessoas. Sem feridos e óbitos, nem desabrigados ou desalojados. Cerca de 500 pessoas do interior do município tiverem transtornos com a locomoção.

A Defesa Civil faz o alerta para uma possível inundação do Rio Uruguai que já apresenta níveis elevados, além de alertar para risco e transtornos associados aos ventos com rajadas entre 70 km/h e 90 km/h em diversas localidades gaúchas.

Segundo o Inmet, as regiões Noroeste, Nordeste e Sudoeste do Estado estão sujeitas a um volume de chuva de 60 mm/h a 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.