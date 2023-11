Chuva e vento forte atingem Porto Alegre no feriado de Finados

A chuva se intensificou ao longo desta quinta-feira (2), em Porto Alegre e Região Metropolitana. De acordo com a MetSul Meterologia, a tendência é que os volumes se intensifiquem ao longo da noite e madrugada desta sexta-feira (3).

O alerta se dá por conta de uma forte frente fria, associada ao ciclone nas costas gaúcha e uruguaia, que avança com chuva forte à intensa, causando temporais no sul do Brasil. A região de maior risco é a área localizada entre o noroeste e norte do Rio Grande do Sul, que também integra parte oeste e meio-oeste de Santa Catarina. Nessas regiões, municípios podem registrar acumulados de até 200 milímetros.