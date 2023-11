RS pode ter temporais, granizo e ventos de até 90 km/h entre esta quinta e a sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para o risco de temporais no Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (02) e a manhã de sexta (03). Segundo o Inmet, as condições meteorológicas estarão favoráveis a tempestades com chuvas de moderadas a forte (de 50mm/dia até 100mm/dia), com trovoadas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h.

A previsão é que as fortes chuvas atinjam áreas isoladas do Oeste, Campanha e parte do Centro do Rio Grande do Sul.