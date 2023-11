Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Um ciclone extratropical se forma no oceano Atlântico Sul próximo ao Litoral Sul gaúcho. Há risco de chuva forte a torrencial, especialmente em cidades da Metade Norte e Leste do Estado. Intervalos de melhorias e sol poderão ocorrer. O vento ganha força e fica mais constante a partir da tarde. Modelos indicam rajadas ao redor de 100 km/h em cidades do Litoral Sul e nos Campos de Cima da Serra por conta do relevo. Amanhã a tendência é o tempo melhorar com aberturas em grande parte das regiões. A primeira metade do dia será ventosa no Leste e Sul.

Porto Alegre

O tempo segue instável com pancadas de chuva e temporais isolados. Entre a tarde e a noite o vento se intensifica com rajadas moderadas a fortes na Capital. A temperatura oscila pouco. No fim de semana o sol predomina. O sábado ainda será ventoso. No domingo tempo ensolarado e vento calmo.