Instituto Moinhos Social realiza doações a 225 famílias atingidas pelas enchentes

As histórias de Nevil Giroldi, de 65 anos, Simone Lemes, de 38 anos, e Nadia dos Santos Silva, de 57 anos, se cruzaram nesta quinta-feira (26). Em comum, os três sobreviveram às enchentes que atingiram 107 municípios gaúchos em setembro – e, como muitas famílias, perderam boa parte dos seus bens. Os três foram os primeiros beneficiados da doação do Instituto Moinhos Social, pilar social do Hospital Moinhos de Vento, de vouchers para a compra de móveis e eletrodomésticos. A entrega foi realizada em Muçum, em evento que contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza.



“Mesmo com um pouco de medo, não quero sair daqui. É minha casa, minha família inteira é de Muçum. Estávamos sem geladeira, usando uma emprestada. Só tenho a agradecer. Graças a Deus, aos poucos, vamos nos reconstruir”, disse Nádia, que usou o benefício para comprar o eletrodoméstico perdido durante as cheias.



Os valores arrecadados em campanha – que incluem uma contrapartida do hospital – foram transformados em vouchers de R$ 2,5 mil. No total, 225 famílias de Encantado, Muçum e Roca Sales serão beneficiadas pela assinatura do termo de parceria, realizada nesta tarde. Os vouchers poderão ser trocados por itens nas Lojas Benoit.



As famílias estão sendo selecionadas por meio de busca ativa, realizada por assistentes sociais, nas regiões mais afetadas em cada um dos municípios.



“O Hospital Moinhos de Vento tem como propósito cuidar das pessoas. Estamos mobilizados desde o primeiro dia, com campanha de arrecadação de recursos e também com nossos voluntários – enfermeiros e técnicos de enfermagem – que se deslocaram ainda no dia 7 de setembro a Muçum e Roca Sales para atuar na linha de frente”, destacou o CEO do Moinhos de Vento, Mohamed Parrini.



A iniciativa da instituição foi exaltada pelo prefeito de Muçum, Mateus Trojan:



“Quero agradecer ao Mohamed por esse trabalho imenso que vocês e outras dezenas de voluntários fizeram em prol da nossa região. Foi graças a vocês que encontramos energia e motivação”.



O evento também contou com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, que enfatizou a capacidade de mobilização dos gaúchos para auxiliar os moradores afetados da região.

"Essas famílias vão lembrar do passado, mas vão olhar para o futuro com esperança, pois receberam ajuda. Muito obrigada por tudo vocês que fizeram", falou a secretária.



“O Hospital Moinhos de Vento é um dos melhores da América Latina, para nosso orgulho. E, hoje, está aqui neste ato solidário de entrega de vouchers para a população de Muçum, Encantado e Roca Sales. É a instituição cumprindo sua missão social: um hospital privado que ajuda o Sistema Único de Saúde (SUS) e as pessoas que mais precisam nesse momento”, completou Souza.



Também marcaram presença no encontro os prefeitos Amilton Fontana (Roca Sales) e Jonas Calvi (Encantado), a superintendente de Estratégia e Mercado, Melina Schuch, e a líder do Instituto Moinhos Social, Monique Pimentel.



Além dos recursos financeiros, o Hospital Moinhos de Vento, por meio do Instituto Moinhos Social, também viabilizou a doação de alimentos, água e outros itens para moradores da região.