Trade turístico do Vale do Taquari aguarda pela retomada após enchente

diagnóstico sobre os empreendimentos ligados ao turismo no Vale do Taquari após a histórica enchente que atingiu toda a região A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur), em parceria com a Associação de Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), publicou umapós aem setembro. A pesquisa foi realizada com 51 empresas entre os dias 22 a 27 de setembro, com o objetivo de levantar dados, monitorar e direcionar ações para auxiliar os empresários da região que sofreram perdas por conta da enxurrada.

O estudo segmentou as empresas por municípios, área de atuação, porte financeiro, número de funcionários, prejuízos financeiros e estruturais e expectativa de retomada. De acordo com a Setur, o foco foi analisar, de forma efetiva, o tamanho dos danos causados pela cheia do rio Taquari. Os dados da pesquisa apontam que 76,1% das empresas tiveram prejuízo de até R$ 50 mil, e 61,7% dos empreendedores perderam fluxo turístico durante o período, o que demonstra as dificuldades enfrentadas pelos municípios ao atrair os turistas e consumidores para a região após as chuvas. Além disso, no mês passado, mais de 81% das empresas registraram quedas superiores a 50% do faturamento.

Para atender às demandas dos empresários, a pesquisa aponta que quatro em cada 10 dos estabelecimentos necessitam de créditos ou financiamento de mais de R$ 200 mil, valores que seriam destinados a ajudar na cobertura dos prejuízos e na retomada dos negócios. Para amenizar a situação, esta semana o comitê gestor das doações feitas pelo pix SOS Rio Grande do Sul finalizou o levantamento de novos beneficiários em municípios atingidos. Mais 595 donos de pequenos negócios em quatro cidades (Muçum, Roca Sales, Encantado e Santa Tereza)serão contemplados. Cada um receberá R$ 2.5 mil.

Muçum, que já teve 159 pessoas beneficiadas no início de outubro, terá mais 100 desta vez, depois de nova verificação de dados dos cadastrados. Em Encantado serão 250; em Roca Sales, 185; e em Santa Tereza, 60. Com a finalização do mapeamento, inicia-se a fase de preparação para os pagamentos.

Segundo Luiz Fernando Rodrigues, secretário da Setur, há uma reunião marcada para o dia 25 de outubro, em que estarão reunidos os titulares de outras pastas estaduais, com o objetivo de discutir medidas voltadas aos empreendimentos do Vale do Taquari e quais ações serão promovidas para auxiliar os empresários atingidos. "O trade turístico vai buscar linhas de financiamento para a retomada. Serão valores que o próprio setor terá condições de pagar", afirma. De acordo com o titular da pasta, o governo quer garantir aos empresários que os turistas poderão desfrutar da região sem preocupações. "Estamos empenhados em reconstruir e aumentar o fluxo turístico na região nos próximos meses", finaliza o secretário.