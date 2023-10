Raio-X dos estragos que o ciclone trouxe à economia do Vale do Taquari

Schuch realizou visitas de campo na região, em uma força-tarefa liderada por entidades contábeis do Estado (CRC-RS, Sescon-RS, Fecontábil, Sescon Vale do Taquari, Sincovat, e Sescon Serra Gaúcha).

"Mesmo os profissionais que não tiveram prejuízos materiais diretos, estão em cidades em que a economia foi devastada, o que impede o exercício da atividade contábil", relata o presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RS), Márcio Schuch, um dos presentes na visita ao Vale do Taquari.

A incerteza referente a esses anúncios foi um ponto em comum entre os quatro escritórios de assessoria contábil, localizados no Vale do Taquari, ouvidos pelo JC Contabilidade. Veja o relato deles a seguir.

O contador explica que mesmo que os atendimentos aos clientes sigam de forma remota, muitos empresários perderam tudo, não têm estrutura física para trabalhar, tampouco conseguem honrar com os honorários. E mesmo assim, a assessoria aos negócios atingidos depende de linhas de créditos especiais e maior prazo para cumprir com as obrigações acessórias, que demoraram a ser anunciadas.

"Consegui recuperar alguns computadores e uma impressora, mas o servidor com as informações dos clientes acabou danificado. De resto, não sobrou nada", diz o profissional, comentando que água cobriu por completo o escritório térreo.

É o caso do contador Ismael Bastiani, que viu o negócio da família, fundado pelo pai há 30 anos, ser completamente destruído pela pressão d'água. A Bastiani Assessoria Contábil está localizada no centro de Muçum, um dos municípios gaúchos mais atingidos.

O problema é que muitos escritórios de contabilidade foram destruídos pelas enchentes no Vale do Taquari, o que faz com os que profissionais da região também precisem de amparo.

Os profissionais contábeis são justamente os responsáveis por mensurar o tamanho do estrago e, principalmente, os que deverão estar atualizados às medidas do governo e linhas de créditos que vão socorrer o empresariado local.

A reconstrução desses negócios - pelo menos os que conseguirão se levantar - deve contar agora com uma assessoria de ainda mais direta de profissionais contábeis. Dados mostram que as estimativas de perdas das empresas ficam em sua maioria em até 50% (41%), mas 23% delas tiveram perda total de seus maquinários e estoques.

O estudo aponta que 93% das empresas que responderam o questionário foram afetadas diretamente pelas enchentes. Os setores mais atingidos foram o do comércio (43%) e o de serviços (43%), seguidos pelo da indústria (14%). Destas empresas, 35% são de microempresários individuais (MEI) e 59% microempresas ou empresas de pequeno porte (ME e EPP) e 6% demais portes.

Estima-se que o valor perdido entre as companhias privadas supere os R$ 420 milhões, sendo os prejuízos mais expressivos no setor da indústria. A cifra é resultado de uma pesquisa realizada in loco e com questionários online, que levantou a situação de 1.301 empresas, distribuídas em 11 municípios do Vale do Taquari.

Os estragos causados pelo ciclone extratropical e as fortes chuvas que assolaram municípios do Vale do Taquari, em setembro, ainda estão sendo calculados - e vai levar tempo para que tudo volte ao normal. O número de mortos na tragédia chega a 50, enquanto os desabrigados já somaram mais de 5 mil, além das milhares de empresas tomadas por lodo e água até o teto.

Escritórios de contabilidade são destruídos pela chuvas no RS

O escritório Controlar Contabilidade, de Arroio do Meio, sofreu um prejuízo de mais de R$ 300 mil com o ciclone CONTROLAR CONTABILIDADE/DIVULGAÇÃO/JC

A região central de Muçum, no Vale do Taquari, virou uma grande poça de água barrenta após a passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Além de casas, muitos negócios foram levados pela força d'água. A maioria das estruturas, no entanto, resistiu, embora o interior das salas tenha sido destruído. Esse é o caso do escritório Contabilidade Michelon Ltda, localizado em Muçum há 40 anos.

O contador Fábio Michelon, que herdou o negócio do pai, explica que a água levou consigo os registros contábeis de todos clientes, alguns deles com histórico de décadas, o que não poderá ser salvo, pois não estava digitalizado. Mesmo assim, os dados mais recentes, em que a digitalização é obrigatória, talvez não consigam ser acessados porque as máquinas foram danificadas e essas informações não estavam na nuvem.

"Estamos em contato com nosso pessoal de Tecnologia da Informação (TI) para tentar recuperar o máximo de informações possíveis e, enquanto isso, também buscando recuperar alguns computadores", explica Fábio, que tenta há mais de 10 dias atender as demandas de seus clientes com apenas um computador que foi salvo e roda o sistema gerencial.

Nos primeiros dias após a tragédia, no entanto, não havia nem sinal de internet em Muçum.

Um dos principais problemas relatados por parte dos contadores é a falta de digitalização dos escritórios contábeis no interior do Estado, o que aumentou o tamanho do prejuízo em relação à perda de informações fiscais. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RS), Márcio Schuch, a orientação é fazer o registro na Polícia Civil sobre o extravio dos documentos. "Mesmo assim, o evento traz a reflexão de como a digitalização poderia ter amenizado as perdas", acrescenta.

No caso do escritório Controlar Contabilidade, de Arroio do Meio, administrado pelas irmãs Adriana e Andréa Fucks, a água subiu a 2,60 metros, cobrindo a casa praticamente até o teto. "Em 2022, nós realizamos o sonho de ter nosso negócio e adquirimos essa casa, fizemos móveis planejados e reformas. Menos de um ano após a inauguração, o escritório foi destruído", conta Adriana.

O que pôde ser salvo foram três computadores e o HD com informações dos clientes. Praticamente todos os documentos físicos foram perdidos. Mesmo assim, o estrago foi reduzido em razão do sistema gerencial do escritório ser alocado em nuvem, explicam as sócias proprietárias.

"A reconstrução não está sendo fácil, já calculamos um prejuízo material de R$ 300 mil, fora os dias que ficamos sem trabalhar", diz Andréa.

Segundo a contadora, tanto as medidas de socorro dos governos federais e estaduais, como o adiamento da entrega das obrigações acessórias por parte da Receita Federal do Brasil (RFB) deveriam ter sido mais rápidas e menos confusas.

Com uma história de mais de 40 anos de atuação em Muçum, o contador Jorge Dalmolin também é um dos atingidos. Dalmolin conta que seu escritório não foi tão afetado, mas a casa onde vive foi completamente tomada pela água.

Ele explica que 90% da clientela são pequenas e micro empresas, que ainda não conseguiram dimensionar o tamanho do prejuízo. Dalmolin também presta assessoria contábil para as prefeituras de Muçum, Lajeado e Vespasiano Corrêa.

O ponto positivo, no caso dele, é que a maior parte dos processos estava digitalizado e, por isso, não foram perdidos. "A perda maior se dará agora no faturamento do escritório, pois a grande maioria dos clientes foram muito afetados pela cheia e vão precisar de meses para retomar as atividades. Será um período que não vou ter condições, nem moral, para cobrar meu honorário", acrescenta.

Mesmo assim, o contador montou um escritório improvisado na casa de um dos funcionários para atender as empresas no que for possível, principalmente na entrega das obrigações acessórias e acompanhamento das medidas de socorro.