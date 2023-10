Atingido por enxurrada, hospital de Roca Sales é reinaugurado

O Hospital Roque Gonzales, em Roca Sales, foi oficialmente reinaugurado nesta quinta-feira (26). Após ser afetado pelas enchentes que atingiram o Vale do Taquari, a instituição foi recuperada com R$ 150 mil repassados pelo governo do Estado, através da Secretaria da Saúde (SES), doações da comunidade e de outras entidades, além do apoio de municípios e hospitais da região. O Estado também repassou outros R$ 400 mil à Secretaria Municipal de Saúde.

Os recursos permitiram a recuperação da estrutura do prédio. A rede elétrica foi substituída, as aberturas das portas e janelas de madeira foram trocadas por peças de alumínio e o piso de cerâmica deu lugar ao piso vinílico. Também foram instalados novos forros de gesso nos consultórios médicos e nos banheiros, permitindo a retomada do atendimento à população em 2 de outubro.

A titular da Secretaria Estadual da Saúde, Arita Bergman ressaltou a importância da instituição para a comunidade e para os municípios vizinhos, lembrando da cena que encontrou ao visitar o local após a enchente, encontrando a secretária municipal de Saúde, Raquel Oestreich, e voluntários tentando remover a lama de dentro do hospital. "É uma cena que nunca mais vai sair da memória. Mas, naquela mesma cena, chegou uma van do município de Imigrante para oferecer doações. O sentimento daquele dia nos moveu a estarmos hoje novamente em uma instituição aberta à comunidade", disse.

Além da retomada do atendimento na estrutura atual, Estado e Prefeitura vêm discutindo a construção de um novo hospital em uma área mais alta de Roca Sales, em terreno a ser cedido pelo município. A mudança de local evitará a repetição dos danos sofridos na enchente.

"Quem esteve aqui quando a enchente aconteceu sabe o jeito que estava e hoje a gente encontra uma unidade de saúde bem melhor", disse o prefeito Amilton Fontana. "Roca Sales sempre teve uma saúde de excelência. Temos o objetivo de que o novo hospital seja um hospital moderno e atenda às necessidades da nossa comunidade e dos municípios vizinhos", acrescentou