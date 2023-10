Muro da Mauá recebe painel em homenagem a Erico Verissimo

O Muro da Mauá, no Centro de Porto Alegre, recebe nesta quinta-feira (26) um painel da próxima fase cultural do Novo Muro da Mauá. O destaque fica por conta da literatura, com homenagens ao escritor gaúcho Erico Verissimo. Chamada de "A Porto Alegre de Erico", a exposição conta com imagens e textos, mostrando histórias e paisagens que marcaram a vida de quem leu a obra do artista. A obra ficará exposta no muro durante quatro meses.

Segundo Rafaella Ferreira, diretora do núcleo cultural responsável pelas intervenções no muro, homenagear Erico é "celebrar um dos maiores escritores brasileiros, lembrar a importância da literatura no cotidiano das pessoas e apresentar breves trechos de obras importantes do escritor para a população", ponderou.

A nova fase será entregue na mesma época em que se inicia a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorre a partir desta sexta-feira (27) até o dia 15 de novembro. No Novo Muro da Mauá, que é um projeto "vivo" e faz parte do cenário cotidiano da cidade, estarão trechos que retratam o Centro, o pôr do sol do Guaíba, o bairro Petrópolis (onde Erico Verissimo morou) e a Cidade Baixa. “A Porto Alegre de Erico” contará com fotos de Leonid Streliaev. O design é de Rafael Braga.

Para Rafaella, ainda, o projeto dá vida a um muro que foi construído por uma "razão e cumpre o seu papel de evitar que o Guaíba invada o centro da cidade no caso de cheias. O muro se tornou uma galeria a céu aberto, trazendo cor, arte, iluminação, cultura e beleza para um paredão de 750 metros, antes abandonado", refletiu.

“A Porto Alegre de Erico” integra a quinta fase do Muro, que apresentou outras temáticas culturais relevantes para a cidade: a história da fundação de Porto Alegre, a releitura da cidade por fotógrafos e artistas gráficos conhecidos, as boas vindas para a Bienal do Mercosul e, mais recentemente, os porto-alegrenses que são a cara da cidade. O Novo Muro da Mauá é composto por um consórcio das empresas de OOH* Sinergy e HMídia em parceria com a prefeitura e que tem como meta valorizar a história da cidade por meio do Muro da Mauá.