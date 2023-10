Estruturas das bancas da Feira do Livro são montadas na Praça da Alfândega

A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre começa a tomar forma para a aberta nesta sexta-feira (27), na Praça da Alfândega. O tradicional evento vai até o dia 15 de novembro. A montagem das mais 100 bancas, em um dos locais mais movimentados do Centro Histórico, está sendo realizada há duas semanas, mas a maioria dos estandes bancas está apenas com as estruturas primárias finalizadas. Poucas já estão com livros nas estantes e nos balaios.

A finalização da montagem deve ocorrer até esta quinta-feira (26). A jovem Francine Nunes, de 19 anos, participa da sua primeira feira como funcionária, na banca amarela da Livraria Província, mas faz parte do público do evento há alguns anos. “Nesse pós pandemia, esperamos bastante gente, de todas as idades”, conta Francine. A banca em que ela trabalha conta com um grande balaio de saldos, com preços entre R$ 5,00 e R$ 10,00, que são selecionados conforme as obras que menos são compradas ao longo do ano.

Já o livreiro Jeferson da Rosa, de 51 anos, participa da Feira do Livro de Porto Alegre desde 1995, na banca Mania de Ler. Ele lembra que a montagem dura em média três dias, sendo um dia inteiro dedicado a colocação dos livros nas estantes. “Achamos que neste ano, a feira vai ter mais sucesso por causa da extensão de horário”, prevê. O horário foi ampliado em duas horas, com o término às 20h, possibilitando que mais pessoas possam comparecer em dias de semana. Ele recorda que no ano anterior, os livros mais comprados foram os dos gêneros mistério, policial e política.