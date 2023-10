Prefeitura de Porto Alegre distribui ingressos solidários do Rap In Cena a entidades

Os organizadores da 9ª edição do Rap in Cena, que ocorre no sábado (28) e domingo (29) no Parque Harmonia, entregaram nesta terça-feira (24) ao prefeito Sebastião Melo 6 mil ingressos solidários do evento. A ação é uma contrapartida ao patrocínio da prefeitura ao festival de hip hop. Os tickets gratuitos serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Smcec) de forma descentralizada e através das subprefeituras a pessoas ligadas a dezenas de entidades culturais e projetos sociais da cidade.